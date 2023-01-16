【愛傳媒藺奕專欄】2023第一個紅包，我給了虎年最後一組來拍醫院的女主角安安，並希望將這個傳統一年一年地持續下去。

當年在酒吧認識這位幸運女孩時她還在唸台大，很好的科系與影視無關。

我喝得有點茫，模糊印象裡她好像還戴著牙套，一個喜歡唱歌、可能就是那種走路再搭上一對耳機，就能久久停留在音符洞穴裡的校園女孩。

時間就這樣過去了，我也不知道當時是不是我胡亂跟她說過什麼，後來她居然去唸了北京電影學院。

某天她翻牆給我一封長長的私訊，顯然她在臉書潛水觀察我很久了。

那時我們都還不知道，2023才剛剛開始，她飛回台北首度擔綱女主角的第一部作品會來拍醫院，恰恰還是虎年最後一組。

身為北影表演系裡唯一來自台灣的女孩，她也告訴我那裏的生活、防疫、求學和戀愛的體驗，裡面有諸多的曲折，我自然想到楊紫瓊。

我曾經寫過《媽的多重宇宙》是去年我看過最屌的一部電影，那種瘋狂像是另類的鐵人三項，彷彿在不打麻藥之下同時拔智齒、挖痔瘡和精割包皮，是罪與罰的封神之作。

儘管今天獲獎了，然而從她到好萊塢的第一天就被告知，妳就是這裡的少數族裔，就算四十多年演藝職涯，獲得的演技肯定也是少之又少。

但誰能想到，六十歲居然攀上頂峰拿到金球獎影后。

掀翻年齡、種族、性別的玻璃天花板，正如影后楊紫瓊所說，這是一場旅程、也是一場戰鬥。

這時候，年輕時在意的那些東西，比如一口氣、高低、別人的看法、財富地位，都沒有那麼重要了。

最重要的，我都到這歲數了，沒弄清楚的，關於自己是誰的這一部分，總算有些眉目了，把本真的自我釋放出來。

我總是這樣告訴年輕女孩，妳眼前遇到任何難題，理智的作法只有在做很小的決定時才生效。

至於改變人生的大事，妳就必須冒險。意義非凡的部分，總是擦撞之後才可能燃起火花，只有平凡，才需要周全的計劃。

這一年謝謝大家的支持，兔年的拍醫院將會有新的面貌，再請各位多多關照了。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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