春節連假倒數，不少人準備好返鄉過年，和親朋好友把握難得假期相聚，命理網站《旺好運》分享4招開運撇步，包括大寒（20日）前拿下舊春聯，並於除夕（21日）當天換上新春節，收到紅包的錢不要急著花，初一（22日）時吃素，以及隨身攜帶廟宇求取到的錢母，就能帶來好運。

【春節開運法】

1、換新春聯

最晚在節氣大寒（20日）前清掉舊春聯，並在除夕換上新春聯，代表過去一整年的結束，有汰舊換新、迎接新氣象的好兆頭。

2、紅包好運

紅包象徵好運，在春節期間收到的紅包可放在枕頭下，接收新年福氣，而紅包袋內的錢不要急著花用，留到春節結束後存入銀行，有錢生錢諭意。

3、初一吃素

大年初一有吃素的習俗，俗語「初一早吃齋，巧贏一年菜」，在農曆正月初一的早餐吃素，有「素靜一年」之意，象徵新的一年身體健康、平安順利。

4、錢母招財

從廟宇求取到的錢母，可放在皮夾內，並隨身攜帶，讓錢母幫你錢滾錢，招來更多財富。