為確保確診民眾於農曆春節期間可獲得適當醫療照護，及時取得口服抗病毒藥物，指揮中心公布口服抗病毒藥物合約機構於112年1月20日至1月29日提供服務情形，各地方政府提供服務情形連結網址，已公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網站，提供有需求的民眾查閱。

指揮中心表示，有新冠及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診等民眾，可連結欲就醫的縣市網址，選擇合適的醫療院所進行視訊診療或前往就醫，並有合約藥局及院所提供口服抗病毒藥物調劑服務。有需求民眾於看診或領藥前，請務必先行至醫療院所或藥局官方網站或致電詢問及確認服務時段或是否儲放藥物等相關事宜。

過年快篩陽去哪裡看診、領藥資訊。（圖／指揮中心提供）

為確保民眾於春節期間就醫無障礙，指揮中心鼓勵醫事服務機構於春節期間持續提供有就醫需求的確診個案相關醫療照護服務，於春節期間提供醫事服務機構相關門急診診察費、藥事服務費、居家送藥費用加成給付。為使民眾便於掌握醫療照護服務資訊，確保一般民眾就醫服務不中斷，民眾可透過健保署網站及「全民健保行動快易通｜健康存摺」App查詢春節院所開診情形。

指揮中心提醒，新冠確診者或使用家用抗原快篩陽性者，建議優先透過遠距/視訊診療由醫師評估及診療；有實地就醫需求之確診者於進入醫療院所請全程配戴口罩，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，遵循院所規劃之就醫動線與流程，到院就診前主動告知，且避免於院內非就醫必要區域活動，以保護自身健康及他人安全。