沿菊書店座落於篤行十村文創園區，由詩人高世澤所有的「沿著菊島旅行」自行籌措經費經營管理，成功整合公私資源協力推動藝文活動。（張茂雄攝）

澎湖「沿菊書店」自111年4月開幕以來，在閱讀推廣、藝文活動、文創市集、社區創生等領域成績卓越，日前經文化部評選為112年度全國實體書店發展獎助書店，獲得全國第二高金額獎補助金40萬元，為澎湖藝文事業經營樹立標竿，展現澎湖藝文的軟實力。

沿菊書店座落於篤行十村文創園區，由縣府旅遊處於110年12月委外，詩人高世澤所有的「沿著菊島旅行」自行籌措經費經營管理，成功整合公私資源協力推動藝文活動，澎縣府透過整建修復歷史建築，並委託沿菊書店推動閱讀、藝文、與社區創生文化，將歷史空間有效活化。

沿菊書店在不到8個月的時間繳出銷售書籍1500本，書店到訪人次破10萬人，舉辦大小音樂與藝文活動超過20場，結合縣內與旅外藝術家超過10人設計品駐點，更在去年國慶日與聖誕節舉辦超過3萬人參與的澎湖文創市集，獲得熱烈迴響與讚嘆。

高世澤表示，沿菊書店在111年自籌500萬元經費，完全自費經營書店空間，在不被看好的情形下成績斐然，深獲縣民肯定，也屢獲臺灣文化界矚目與報導。沿菊書店在疫情艱困的環境中展現傲人的成果，澎湖鄉親積極走入書店消費並加入會員支持書店的發展，凝聚澎湖人龐大的藝文行動力。