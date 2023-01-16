「112學年度基北區高級中等學校免試入學簡章」16日正式公告，總計有170校提供3萬6650個名額，供基北區一般生選填。教育局提醒，免試入學採用「線上選填志願」報名方式，學生須先在「112學年基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台網站」完成志願選填後列印「報名志願表」，並依規定繳交紙本報名表，才算完成報名程序。

教育局說明，基北區免試入學委員會112學年主委學校由台北市立中山女中擔任，基北區高級中等學校免試入學計有75所公立高中職提供2萬4879個名額、60所私立高中職提供8671個名額、9所公立進修部提供694個名額、18所私立進修部及進修學校提供2213個名額。其中，因生活機能緊鄰，循例宜蘭區與桃連區8所學校提供193個名額給新北市鄰近行政區的國中畢業生選填。

教育局表示，112學年度基北區免試入學超額比序項目依循去年「108方案」，分別是志願序、多元學習表現、服務學習及國中教育會考，其中，國中教育會考各科按等級加標示轉換積分1至7分，寫作測驗1至6級分轉換積分0.1至1分，詳細各項分數採計原則可參閱簡章。

教育局指出，國中應屆畢業學生已透過國中集體預定購買112學年度基北區免試入學簡章，基北區免試入學委員會將於3月底前陸續寄達各國中。另自3月8日起至6月29日止開放個別購買，販售地點分別為中山女中、內湖高工、中崙高中、中正高中、木柵高工及新北市立林口高中、板橋高中、永平高中、中和高中、三民高中、竹圍高中及國立基隆高中等12處，每份工本費為新台幣100元整。

基北免委員會提醒，基北區非應屆國中畢業生、具同等學力資格者或海外台灣學校國中部設籍本區應屆畢業生，如欲取得多元學習表現成績，必須先完成申請程序，申請日期為4月28日至5月12日，倘未於時限內申請多元學習表現成績審查者，其多元學習表現成績為0分。

另外，志願選填帳號申請時間為5月22日至6月12日，未完成申請者無法進行後續報名作業。非基北區免試入學招生對象，如欲選填基北區志願者，須於4月28日上午9時至5月5日下午4時上網完成「變更就學區」申請程序。

6月21日中午12時後將開放查詢個人序位。基北區免試入學網路報名作業系統自6月21日中午12時至6月29日中午12時止開放選填志願。分發結果於7月11日上午11時公告。錄取學生於7月14日上午9時至11時至各錄取學校報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格。