本名王正蘋的性感網紅「蘋蘋澎澎」，擁有甜美臉蛋與H級的超兇猛身材，加上她是台師大研究所畢業的高材生，因此也被網友封為「台師大女神」，IG吸引超過17萬人追蹤。而由cosplay起家的她，近日也在為即將於2月2日登場的電玩展做準備，日前她先在IG上「劇透」公開量身訂做、製作到一半的cos服裝，火辣的造型讓眾人大噴鼻血。

王正蘋日前在個人IG上發文，表示「第一次cos服裝是量身訂做的，從選角、材質選擇、細節討論、二修都有參與到，好快樂啊～～ 製作老師真的太強了，衣服很猛吧？」而公開的照片中，她為了「防雷」，第一張照片先公開外拍時，穿著白色低胸BRATOP與外套，大秀深邃事業線的辣照；下一個則是她穿著cos服裝對著鏡子自拍的影片。只見她所穿的紫色造型長裙，不僅胸口深U到肚臍，兩邊腿根還挖了大洞，讓她無論是正面還是側面，兇猛的飽滿雙峰及白皙的翹臀曲線都一覽無遺，火辣的程度連她自己看了都忍不住表示「喔喔喔量身訂做活動cos服也太猛了吧（半成品！）看得我都有點害羞，感謝製作老師」。

網友們看到也忍不住暴動，表示「猛的是妳的身材吧！（流鼻血）」、「看來要H罩杯才撐的住這件衣服」、「眼睛不知道要先看哪裡了」、「是珂婍娜嗎？太辣了，期待電玩展看到現場」、「電玩展穿的嗎？意圖讓其他攤位沒人吧！」、「不只是妳害羞…」、「足足看了3分鐘」吸引超過2.4萬人按讚。