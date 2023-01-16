NIKOLA JOKIC CALLED GAME 😱 pic.twitter.com/5zu0ALNLn4 — NBA (@NBA) January 16, 2023

丹佛金塊靠著中鋒約基奇（Nikola Jokic）外線絕殺，成為西區首支達陣30勝球隊！金塊16日在主場迎戰魔術，約基奇僅出手11次（命中8球）摘下17分10籃板14助攻「大三元」，包括終場前1秒後撤步三分球，以119比116險勝魔術。

金塊在首節打完之後領先了大半場比賽，但在末節剩餘7分多鐘時遭到魔術波爾波爾（Bol Bol）一記灌籃超前（103比102）。波爾波爾以前是金塊球員，去年1月被賣到活塞失敗，接著被三方交易賣給塞爾提克，塞爾提克再把他賣給魔術。波爾波爾此戰對老東家12投8中，攻下17分6籃板。

雙方末節打得相當拉鋸，金塊戈登（Aaron Gordon）終場前16.1秒兩罰俱中超前1分，莫瑞（Jamal Murray）使用犯規戰術，魔術富爾茲（Markelle Fultz）兩罰中1追平比分，時間剩餘14.2秒。莫瑞帶球組織最後一波進攻，在外線45度角傳給罰球圈頂的約基奇，但約基奇沒有直接出手，而是退後兩步到三分線外出手，成為致命一擊！魔術喊暫停但只剩0.2秒，相當於壓哨球了。

雖然約基奇投兩分球也能贏，但戈登解釋說：「他往後退，製造更多空間，在三分圈頂投進這美妙的一擊。」戈登對老東家砍了全隊最高25分，莫瑞18分7助攻。有趣的是約基奇投進壓哨球之後全場歡聲雷動，但他自己似乎不怎麼興奮，賽後他對媒體說：「我感覺很棒，我也不知為什麼（沒有反應）。」