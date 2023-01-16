國內疫情連七降，中央流行疫情指揮中心今天宣布國內新增15409例本土病例，另增223例境外移入、40例死亡個案，與上周一相比疫情下降8.8％，不過仍新增7例MIS-C個案。

指揮中心表示，今新增中重症個案共52例，其中有19例中症、33例重症，而上周也新增7例兒童青少年MIS-C個案，目前共有6人出院，年齡介於3至17歲，5名兒童共有4男1女，只有1人接種3劑疫苗，其餘都未接種疫苗。

青少年部分，有一名14歲男生曾接種3劑疫苗，11月10日曾確診，無慢性病史，1月4日出現頭痛、頭暈、喉嚨痛等症狀，1月5日開始胸悶胸痛，躺下時呼吸不順，被送至急診，抽血檢查後發現心臟指數偏高，診斷為MIS-C合併心肌炎與心包膜炎，但在經藥物治療後，目前已出院。

另一名17歲少年，則未接種疫苗，1月1日發病，1月2日至急診，檢查有心肌炎，合併急性心衰竭，且新冠N抗體陽性，懷疑是MIS-C引起心肌炎，目前仍收治在加護病房救治中。

截至目前，國內兒童重症共302例，其中MIS-C累計200例，死亡則有41例，13至18歲青少年則有31例重症，MIS-C累計10例、肺炎14例、共病6例、心肌炎1例，死亡共8例，其中包含7例肺炎、1例心肌炎。