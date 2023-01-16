為加強對赴陸國人的急難救助服務，陸委會自即日起於官網開設「國人赴陸動態登錄系統」網頁。國人因各種事由赴陸時，均可於出發前利用該網頁登錄個人資料及聯繫方式，以利國人在陸期間如遇有突發及緊急事件時，政府可即時取得聯繫，提供必要協助及服務。

陸委會透過新聞稿說明，「國人赴陸動態登錄系統」網址為：https：／／www.mac.gov.tw／cp.aspx？n=E2367C5B8C7C3AE1，歡迎民眾多加利用。

陸委會強調，為強化國人赴陸安全，過去已委請海基會設置24小時緊急服務專線。此外，陸委會亦自103年12月起於國人抵陸、港、澳時發送緊急服務關懷簡訊，108年10月1日起並已開設「國人赴港澳動態登錄網頁」，請國人赴港澳前先行登錄，以利駐港澳辦事處及時聯繫提供協助；現再開設「國人赴陸動態登錄系統」網頁，透由三大措施以提升對赴陸國人之保障。

陸委會表示，國人出門在外，人身安全議題向為政府高度重視。呼籲民眾於赴陸港澳前，多加利用國人赴陸動態登錄系統、國人赴港澳動態登錄系統，進行登錄，以利政府及時聯繫及提供協助。

陸委會指出，在中國大陸遇有急難事件，亦可直接撥打海基會緊急服務專線(02-25339995)；在香港、澳門遭遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012、澳門辦事處24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557，以獲得相關資訊與服務。