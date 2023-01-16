中鋼(2002)公布今年2月內銷盤價，雖上漲仍未完全反應原物料價格的漲幅，主要是中鋼希望採取緩漲策略，讓下游在接單上具有價格彈性及競爭力擴大接單量能。鋼價持續反彈上漲，連續二個月調漲鋼價，但法人預估，2023年鋼價大幅上漲的機會不大，業者獲利不易提升但股價已在相對高檔，目前端看大陸需求是否跟上。

法人預估去年EPS預估達1.51元，並認為中鋼今年仍獲利結構正向發展，今年1月恐仍陷虧損，3月則可望有賺頭並彌補1月虧損，首季有機會新年新氣象，首季盈餘景象。股價方面，以箱型格局，掌握買賣點，預估30元有支撐、31.9元有壓。

中鋼公布2023年2月內銷月盤價，六大主要鋼品中熱軋鋼板每公噸上漲500元，熱軋鋼捲每公噸上漲800~1000元，冷軋鋼捲價格上漲新台幣1000元，電磁鋼捲上漲500元，熱浸鍍鋅鋼捲則每公噸上漲500~1000元，漲幅在預測區間的中間偏下區。此次中鋼盤價上漲仍未完全反應原物料價格的漲幅主要是中鋼希望採取緩漲策略，讓下游在接單上具有價格彈性及競爭力擴大接單量能。從原物料價格來看，進入2023年後，在大陸防疫封控放鬆、房地產可望反彈的預期下，用鋼需求可望回升的預期持續發酵。鐵礦砂價格持續穩步上漲，目前價格已漲至每公噸123美元，原物料價格的強勢，將持續為鋼價帶來支撐。

以產業趨勢來論，大陸對疫情的態度由封控轉向解封，且為了經濟發展重新支持房地產事業，推出金融16條幫助房地產業者，將有利於2023年的鋼鐵需求成長。短期來說，解封初期與即將來臨的春節人流可能帶動染疫人數上升，影響民眾外出意願及消費信心，因此預期短期鋼鐵需求尚未能明顯上升。長期來看，大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，若要達成碳中和目標，大陸鋼鐵的生產減少是必然的趨勢，而全球在供應鏈轉移及俄烏戰後帶動的經濟復甦及基建需求將可帶動鋼鐵需求中長期的成長。