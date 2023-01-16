中鋼上周公布2月盤價，呈現連2揚，中鴻(2014)周一也決議，開112年2月份內銷及112年3月份外銷盤，內銷方面，熱軋、冷軋、鍍鋅全數均調漲1000元。外銷則依產品及地區別每公噸調漲40~50美元，實際報價視當地市場行情而定。

內外銷續揚，中鴻表示，總體經濟方面，隨著通膨明確降溫、全球央行升息趨緩且轉側重經濟發展，預期全球經濟硬著陸機率大減。此外，印度及東南亞等國受惠於國外製造企業進駐及當地消費動能復甦，經濟維持高位增長；加上大陸放寬防疫限制，經濟活動回復迅速，全球經濟溫和成長趨勢確立。

世界鋼鐵協會最新發布2022年11月全球粗鋼產量為1.391億噸，同比下降2.6%；其中歐盟下降17.9%、北美下降6.3%；此外，大陸鋼鐵工業協會1月8日預計2022年大陸粗鋼產量為10.1億噸左右，同比下降2.2%，顯示全球鋼廠多有減產。另外，大陸官方金融政策持續釋出利多，鼓勵住房、汽車等大宗商品消費，並維持能源、交通、水利等基礎設施融資保障，預計鋼鐵供需持續朝正向發展，外部環境有利鋼市回升。

總體來看，鋼市補庫需求強勁，另外，鐵礦砂及煤炭價格仍處高位，亞洲指標鋼廠在高成本、低成品供給及需求復甦下，相繼開出漲盤，顯示鋼價進入回升通道，本次內外銷盤價順勢調漲，以維持鋼市均衡並蓄積下盤調漲動能。