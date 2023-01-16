全豐窯《四角茶几》表現沙鹿窯陶特有的艷麗綠釉及獨特的圖騰紋飾。（陳淑娥攝）

《鍍銅花瓶》收藏者紀榮華。（陳淑娥攝）

台中市外埔區大甲東村及沙鹿區，因大安溪沉澱的高黏性優良土質，及窯燒的精湛工藝，於60年代成為外銷歐美及日本、聞名國際的陶藝重鎮，當時的陶藝創作至今已是稀少寶貴的文化珍品。葫蘆墩文化中心即日起至2月12日推出「台灣硘響─沙鹿、大甲東陶瓷精品展」，集結50組件蘊涵時代意義的收藏藝品，歡迎民眾兔年新春前來欣賞。

「台灣硘響─沙鹿、大甲東陶瓷精品展」由台中市民俗文化協會邀集收藏珍品展出，理事長邵東亮表示，沙鹿陶瓷發展可追朔至清中葉時期，當時台灣早期生活用品大水缸、甕、缸、罐、壺等傳統生活用品為主，隨著製陶師傅轉往大甲東經營，造就後來大甲東陶藝聞名全台。

沙鹿及大甲東陶藝百年技藝傳承至今，目前有沙鹿「全豐窯（原為金益興）第四代蔣再發創作跤趾陶；大甲東則有「一成陶器廠」第4代陳恆隆接棒、「新益興窯廠」第3代紀榮華從事陶藝教學。

胡蘆墩文化中心表示，沙鹿與大甲東兩地陶藝風格獨具，並多為刻劃動物形貌。沙鹿窯陶以艷麗綠釉及獨特的圖騰紋飾為表現，如全豐窯《四角茶几》獅頭腹身的回字紋飾；《戰馬》鎮尺為窯主蔣炎山研發的窯變銅綠，釉色自然驚豔，從初坯至燒成一氣呵成；《將軍戲鯉魚》活用跤趾陶技法雕塑立體創作，表達歡慶吉利之意。

大甲東陶藝則以藍釉結合落款為特點，尤其以《油甕》的窯變釉色最為特殊，是全台僅存的唯一珍藏品。首次展出的新益興窯廠《鍍銅花瓶》以陶器鍍銅的仿古外型是當時陶藝界獨一無二的技法。一成陶器廠的《座獅》，為廟宇或民間宅第門前鎮邪擋煞的吉祥物，也是店家招財鎮店之寶。

葫蘆墩文化中心指出，「台灣硘響─沙鹿、大甲東陶瓷精品展」自即日起在葫蘆墩文化中心展出至2月12日，更多展覽活動資訊可至中心官網https://www.huludun.taichung.gov.tw/查詢。