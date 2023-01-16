新任警大校長楊源明16日在代理部長花敬群監交下上任。(蔡依珍攝)

新任警大校長楊源明16日在代理部長花敬群監交下上任。(蔡依珍攝)

前中央警察大學校長陳檡文因出入私人會館遭記過而提前退休，新任警大校長楊源明16日在代理部長花敬群監交下上任，楊說將會持續強化警大學生在執勤的教育訓練，並重視學生的精神和倫理教育、灌輸團隊精神，獲得大眾對警察執法的信任。

花敬群感謝代理校長蘇志強在代理期間，讓學術及行政等校務運作能穩定完成，他也讚新任校長楊源明在台北市警察局長任內完成階段性任務後，轉任警察大學校長，接下教育重擔，希望憑藉楊豐富的實務及行政經驗，領導全校教職同仁，培育卓越的警察幹部，承擔新世紀治安艱鉅的挑戰。

楊源明說，警大是培育警察執法幹部的搖籃，在歷任校長以及師生共同努力經營校務下，奠定良好基礎，未來除了要持續加強警察學術之外，也希望能跟實務結合，進而為實務單位提供精進建議，在維護社會治安有進一步成效。

楊源明也提到會持續強化學生執勤的教育訓練，精進執法效能，同時也因近年來科技犯罪日益猖獗，所以為因應新時代犯罪挑戰，未來警察大學也將再加強科技偵防領域，有效打擊犯罪。校方也會更重視學生的精神和倫理教育，希望能夠灌輸他們團隊精神，獲得社會大眾對警察執法的信任。

新任中央警察大學校長楊源明，是中央警察大學正科47期畢業、同時也是中央警察大學警察政策研究所碩士，歷任北市警文山第一分局長、刑事警察局主任祕書、嘉義市警局長、刑事警察局副局長、基隆市警局長、警政署主任秘書、台中市警局長、台北市警局長等職務。