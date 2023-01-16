排球屆年度交流盛會之一ASICS CUP 亞瑟士盃排球錦標賽，今年邁入第9屆，從1月17日起到3月5日開放報名，4月舉行北區預複賽、5月南區預複賽，7月則是全國總決賽，預複賽和總決賽現場也將邀請球星出席，規劃豐富多元的活動讓整個賽事更加完善，也開放海外隊伍參賽交流切磋球技。

本屆亞瑟士盃排球錦標賽包括大專男、女子組和社會男、女子組等組別，報名隊伍數擴大到327隊名額，並開放海外隊伍參賽，歡迎香港、澳門、日本等地隊伍來寶島參賽，規模預計共將近4千人熱血奮戰，北區預複賽將在4月3日到4月5日於華僑高中、大觀國中、內湖高中和南湖高中進行，南區預複賽將在5月6日、7日於福誠高中進行，北南區晉級隊伍將在7月1日、2日於中原大學進行全國總決賽。

2023亞瑟士盃將在1月17日中午12點開放線上報名，於3月5日晚間23點59分截止，報名費包括1000元保證金每隊4200元，報名隊伍可獲得2023亞瑟士盃限定版收納包一人一個，前50隊早鳥報名的隊伍並可額外獲得排球襪。

亞瑟士表示，分區預複賽前8名亦可獲得獎品，根據報名上限隊伍數不同，北區提供各組前4名晉級總決賽，南區提供各組前2名晉級，一同挑戰總決賽殿堂，達到全國隊伍交流的目的，並提高賽事競爭精彩程度。全國前3名隊伍可獲得亞瑟士最新款排球鞋，而總決賽當日也將挑選出各組別最有價值選手MVP，獲得亞瑟士高階排球鞋SKY ELITE FF 2。