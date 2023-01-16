埔里森林逐燈祭將於28日開幕，埔里鎮長廖志城邀遊客逛哲學之路，欣賞鎮民親手製作的花燈。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

廖志城與南投縣議員陳宜君、蘇昱誠等人宣傳埔里森林逐燈祭。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮公所為了迎接元宵節，將當地最熱門健行路線「哲學之路」，設計五大主題燈區舉行「2023埔里森林逐燈祭」， 埔里鎮長廖志城16日出席宣傳記者會說，28日至元宵節期間每晚5時至10時點燈，民眾可提著竹編「松果提燈」欣賞鎮民親手製作的花燈，每一盞都注入愛鄉之情，感受幸福滿溢的燈會。

哲學之路旁蜿蜒水圳上掛著埔里鎮小朋友用心繪製的燈籠，白天、入夜各有不同風情。（楊靜茹攝）

「埔里森林逐燈祭」以地母廟旁哲學之路為起點，天旨宮中心路口為終點，單程路線僅1.5公里，以埔里5大願景「山之城、水之鄉、花之都、藝之鎮、健之邑」設計主題燈區，8日至2月5日（元宵節）登場，白天、夜晚各有不同風情。

埔里鎮公所指出，入口以茭白筍葉發想創作的「美人，光之徑」迎賓，揭開序幕，蜿蜒的水圳上掛著鎮上小朋友用心繪製的燈籠，以及埔里鎮公所姐妹市「日本國鹿兒島縣出水市」學生們繪製的燈籠，來自遠方的溫暖祝福，慶祝台日友好，花燈與水中倒影如夢似幻的光影泡泡，再穿越以埔里花卉、竹材編織的「幸福之門」，並敲響祈福的竹節風鈴。

廖志城說，這次燈會許多展品都是鎮民親手製作，有了大家的參與，成就每一年精彩的埔里森林逐燈祭；加上哲學之路的環境清幽，步道平緩，很適合全家一起散步運動，逐燈祭成了鎮民春節必訪行程，也凝聚了地方情感。