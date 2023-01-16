閉男與警方發生拉扯。（警方提供）

新北市中和分局警方14日清晨查緝1名閉姓通緝犯（62歲），不料對方為了擔心入監服刑，竟在警方準備上銬逮捕時，推擠警員打算逃逸，還在與警方拉扯的過程當中，試圖奪槍，遭警方噴灑辣椒水後還是持續攻擊警員，最後被警方已經棍打腿骨折後才失去逃逸能力，閉嫌不僅要被解送地檢署歸案，還罪加一等吃上妨害公務官司。

警方表示，當天清晨於中和福祥路盤查1輛違規併排的車輛時，後座的乘客閉男立即逃逸，警方驚覺有異，立即追上盤查，但閉男不願配合，警方準備將他帶回派出所查證身份，對方才告知身份，並被警方查出他是苗栗地方法院發佈通緝的公共危險通緝犯。

警方準備將他上銬帶回，閉男先假意配合，隨後推擠警員逃逸，警方口頭喝斥勸阻無效，閉男仍與警員發生拉扯，過程當中還意圖奪槍，被警方噴灑辣椒水制止，但閉男仍持續徒手攻擊警員，最後警方只好以警棍攻擊閉男腿部，閉男才因骨折失去反抗能力。

其中2名警員在與閉男對抗拉扯的過程當中，手臂、手掌也有多處擦挫傷，不過到醫院包紮後沒有大礙，而閉男則被送往醫院治療，沒有生命危險，目前派員戒護中，後續將解送苗栗地院歸案，並依妨害公務罪嫌送辦。