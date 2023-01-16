非洲布吉納法索叛亂頻傳，該國北部城鎮阿賓達（Arbinda）的官員及居民告訴法新社，有疑似聖戰士的人在當地綁架約50名女性。

不願透露身分的消息人士表示，在阿賓達東南方10幾公里的地方，12日有約40人被抓走，隔天又有另外約20人在該鎮北方被綁架，但同時也有一些人成功脫逃。

其中一個居民說：「有一群女性結伴離開，到灌木叢採野菜和野果，因為食物都吃完了。」並補充道，她們是12日推著手推車離開鎮上。

另一個居民說：「12日晚上她們沒有回來，我們以為是她們的手推車出了問題，但有3名倖免於難的女性逃了回來，並告訴我們事發經過。」

根據他所言，隔天，在阿賓達北方8公里處，約20名不知道第1起綁架案的婦女被帶走。

當地居民補充說：「那兩群被帶走的女性中，有部分的人策劃逃逸，並徒步逃回村子裡。」

根據證實這兩起綁架案的地方官員，軍方和協助的民眾掃蕩了那個地區，但沒成功找到人。