繼千元假鈔流竄全台後，如今連500元紙鈔也出現假貨，一名女網友分享，最近收銀員收到500元假鈔，為了不讓收銀員太心碎，決定幫忙分擔一半，並分享判斷真假500元鈔票的3個辦法，首先是假鈔500元的左下方數字外框像用粉色螢光筆塗過；鈔票阿拉伯數字上方區塊的竹印不用反光就超明顯，最後則是鈔票右下的中文伍佰圓上的數字500像用筆寫的。

一名女網友近日在Dcard上發文分享，前幾天一個收銀員上班收到500元假鈔，照理說是收銀員要負責任貼錢，但一個收銀員工作1天也才賺1000元左右，若真的要賠500元，等於當天做了半天的白工，因此她決定幫忙分攤一半。

500元也有假的，引起討論。（圖／翻攝自Dcard）

500元也有假的，內行人教怎麼辨識。（圖／翻攝自Dcard）

女網友表示，500元真鈔和假鈔有3點不同，首先假鈔左下方的數字外框像拓印上去的，有點像用粉色螢光筆塗過去；接著是阿拉伯數字正上方的區塊，真鈔需反光才看得到竹印，但假鈔則是直接印在上面，不用反光就很明顯；最後是鈔票右下方中文字伍佰圓上的數字500，真鈔要透過反光才能看見，假鈔的字體則像是用筆寫上去的。

女網友指出，最近假鈔和假硬幣一大堆，搞得他們做生意收錢都戰戰兢兢，這次雖然她拿出250元出來做公益，讓收銀員大姊不會賠太多，但她已經把那張500元假鈔壓在祖先的牌位下方，拜託祖先去收拾那個亂發假鈔的小渾蛋。

貼文引起網友討論，「怕爆，100元、500元、1000元都傳出假鈔，規模還不小，看來政府有得忙了」、「金融機構會願意回收假鈔？」、「假鈔通常摸起來很平滑，通常用摸的都是確認手感」。