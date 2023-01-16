國軍退役官兵輔導委員會今在三峽榮家舉行「輔導會－隨政府來台歷年亡故榮靈啓建中峰三時繫念超薦佛事暨榮家住民祈福法會」，蔡英文總統也出席活動，感謝榮民對台灣的貢獻。蔡英文說，榮民始終是支持政府最堅定的力量，「我們會繼續努力守住家園，讓國家更加地繁榮發展」。

蔡英文今與退輔會主委馮世寬、國防部副部長柏鴻輝等人到場參與，由佛光山寺宗長心保和尚主法禮佛，超薦亡故榮靈，替榮家住民祈福，更祈求農曆兔年國泰民安、風調雨順。

蔡英文說，希望榮民長者一切平安、健康、順利，回顧歷史，榮民曾參與古寧頭、823等重要戰役，為國家人民英勇奮戰，許多榮民前輩也曾參與國家重大建設，為台灣經濟與社會發展奠定堅實基礎，在國家最艱難時刻，始終是支持政府最堅定的力量。

蔡英文強調，政府一定會努力提供榮民更完善的照顧服務，希望藉此機會代表國家，感謝榮民付出奉獻，政府會繼續努力守住家園，讓國家更加地繁榮發展。

退輔會主委馮世寬表示，輔導會各榮家積極營造「家庭化」氛圍，安排先人牌位，方便家人祭祀，也表達慎終追遠之意，目前台北榮家榮靈堂已完成整建，周圍環境清幽、依山望遠，未來將成為榮民散步休憩處，也期盼透過祈福法會，讓住民感受到溫暖。