根據一項年度調查，全球只有五分之二的人認為他們的家庭「未來會更好」，以及低收入家庭對機構的不信任度越來越高。

根據美國公共關係公司愛德曼（Edelman）最新發布的全球信任度調查（Trust Barometer），美國、英國、德國和日本等一些全球最大的經濟體，對經濟的悲觀程度達到最高點。

愛德曼在去年11月1日至11月28日對全球28個國家32,000多人進行這項調查。

這份年度報告進一步證實這場大流行病和通膨所造成的影響，是如何讓社會走向分歧。高所得家庭仍大多信任政府、企業、媒體和非政府組織等機構，但在低收入群體中，「疏離化」（alienation）的現象卻很普遍。

愛德曼執行長Richard Edelman表示，這確實再次印證大眾階層的分化。在這場大流行病期間，公衛方面的不同結果讓我們看到了這個社會的分化，而現在是通膨造成這樣的差別。世界衛生組織和其他機構已經注意到，在這場大流行病中，窮人的傷亡更多；而基本必需品價格上漲，低收入者受害最深。

調查顯示，全球只有4成的受訪者同意「未來5年我和我的家人會過得更好」，而一年前這個比例為50%。其中，已開發經濟體最為悲觀，美國這個比例為36%、英國為23%、德國為15%，而日本更只有9%的受訪者相信自己和家人未來會更好。

快速成長的經濟體得分高出許多，但還是不如去年。中國突然放棄清零防疫政策導致經濟活動大亂，卻是唯一得分逆勢攀升的國家，其同意「未來生活會更好」的比例上升1個百分點，達到65%。