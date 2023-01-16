據香港01報導，香港大學團隊一項最新研究估計，截至2022年12月22日，有2200萬人口的北京染疫人口比例已經達到76％；該研究還估計，到了本月底，北京的人口約有92％將已感染過新冠病毒。

報導稱，該研究於13日（上周五）發表在《自然醫學雜誌》（Nature Medicine），論文作者包括港大醫學院流行病和生物統計學助理教授梁詩敏、流行病和生物統計學​​科學主任劉浩然等。香港大學團隊一項最新研究估計，到了本月底，北京的人口約有92％將已感染過新冠肺炎。

該研究追蹤了在2022年11月至12月期間北京流行的新冠變種病毒株Omicron BF.7的有效繁殖數（Rt值），估計截至2022年12月22日，有2200萬人口的北京染疫人口比例已經達到76％。該研究又估計，到了本月底，北京的人口約有92％將已感染過新冠病毒。

研究指出，中國政府2022年11月鬆綁防疫控制，12月又驟然放棄原本堅持的清零政策後，疫情持續在當地加速擴散。研究發現，政策轉向後，北京的新冠繁殖率上升到3.44，也就是1人感染可傳染給3.44人。

研究建議，通過各種監測方法持續監測社區的感染流行情況是重要的，例如汙水監測和血清學監測等。