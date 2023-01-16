影》轟蔡政府再買1.8億美元布雷系統 台灣成地雷島？陳玉珍批：急當馬前卒？

美國國務院日前批准最新一批對台軍售，其中包括「火山車載布雷系統」（M136 Volcano anti-tank munition-laying systems），引起各界討論。國民黨立委陳玉珍今（16）日表態「堅決、堅決、堅決、堅決反對」，並透露自己的父執輩，就有人因為誤觸地雷而斷手斷腳。

陳玉珍今日針對國軍將採購「火山布雷系統」一事表達看法，指出大家都以為金門的孩子很會游泳，但事實上因為自己小時候海灘上全是地雷的關係，根本沒有辦法靠近，從小就會在海邊看到「軍事重地，擅入者格殺勿論」等標語。

「我堅決、堅決、堅決、堅決反對！堅決反對我們在台灣本土上布雷，當然我也絕對反對在金門布雷，我們不歡迎！」陳玉珍表示，自己的父執輩，父親的同學，就有人因為誤踩到地雷而手腳斷掉的，「這些人都還存在，地雷不只危險，你到海邊去誤觸，絕對是……不死也半條命。」

陳玉珍提到，過去金門花了20年才把地雷清光，過程中有專家因為誤觸而出現傷亡，若未來真的有一天面對戰爭，就算台灣最終打勝仗，這些埋下去的地雷很有可能會沒被找出來，「以後小朋友就不能到沙灘去過自由自在的日子，我們要過這種日子嗎？」

「我堅決反對政府布雷，金門人也會反對，因為有太多金門人經歷過這段！」呼籲和平的陳玉珍說，列強爭奪國際上的權力，我政府不應該把民眾一直往前推，「自己綁好炸彈當炸彈客嗎？堅決反對！」