縣長楊文科（中）了解科技飛輪，顯示螢幕並可結合新竹縣各自行車道的影像。（羅浚濱攝）

運動科技結合IoT感測技術的感應器可裝在膝蓋下方。（羅浚濱攝）

縣府和清大運動科技中心合作啟動「教育部體育署運動場域科技創新前導計畫」，16日徵求1000位縣民在春節後2月4日至25日，在竹北國民運動中心騎乘體驗不受天候限制的科技飛輪魅力，不僅可即時掌握騎乘資料，輔助姿勢，還能健康甩油！

楊文科現場了解這項運動科技結合IoT感測技術，感應器可裝在膝蓋下方，監測膝蓋是否外翻、內轉，並能了解肌群出力狀況，顯示螢幕並可結合新竹縣各自行車道的影像，十分實用，歡迎想健康甩油的民眾，過完農曆年後來體驗運動新科技，感受無限運動樂趣。

清大運動科技中心主任邱文信表示，體驗者只要掃瞄Qrcode加入line好友，掃車身Qrcode即可掌握自己的騎乘資訊，感應器裝置在膝蓋下方，可透過螢幕觀看自己下肢動作是否正確，有助於改進姿勢、隨時調整騎乘狀態。

邱文信指初學者可矯正姿勢，專業騎乘者也可以改進動作，增加運動效率。現安排5名學生實際騎乘這套科技飛輪系統，還可以連線比賽速度，結合運動與樂趣。

邱文信說，教育部體育署「運動科技創新計畫」是在19個縣市中選出10個縣市，扣除六都外，新竹縣能入選非常不容易，目標是徵求1000位縣民挑戰運動新科技。

2月4日至25日每天早上10時到12時，每日限定50名在竹北國民運動中心現場穿戴感測裝置，進行人工智慧客製化Bike fitting，即刻調整提醒及正確的騎乘飛輪姿勢。

前20名參加者可獲得虛實科技賽事紀念毛巾，完成騎乘5公里科技飛輪者，將會列入英雄榜並獲得活動證明。報名資訊及活動詳細訊息，可至新竹縣教育局體健科、清大運動科技中心網頁及活動官方臉書粉絲頁查詢。

教育局長楊郡慈表示，未來新竹縣將持續運用5G物聯網及感測技術，建置智慧飛輪騎乘科技，希望利用聯網技術連結新竹縣立體育場及竹北國民運動中心兩個飛輪旗艦店，建置全台首座智慧飛輪科技園區。