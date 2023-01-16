英國總理蘇納克(Rishi Sunak)政府預計周一提出壓制抗議活動的新提議，將擴大警方能夠採取行動的範圍，以防止出現嚴重的干擾事件。

在過去幾年來，抗議多來自環保議題，多次導致倫敦市中心大範圍區域遭封鎖和關閉，陸上交通出現堵塞，人們因此呼籲警方擁有更多權力，以防止騷動出現。

政府曾在2022年通過部分修法，以解決該問題；但現在計畫更進一步推出名為「公共秩序法」的新法案。該法案於去年公佈，目前正處於國會辯論的最後階段。該法也遭到民權團體的激烈批評，認為違反民主，並給予警察過大的權力。

政府希望擴大解釋「嚴重干擾」的法律定義，並給予警察彈性空間，以及明確定義新的權力何種情況可以使用。

蘇納克在周日的聲明中說：「抗議權是我們民主的一項根本原則，但是這不是絕對的」。「我們不能讓一小撮人舉行抗議活動，擾亂普通民眾的生活，這是不可接受的，我們將結束這種局面」。

政府表示，新的法律如果獲得通過，將意味著警方能夠先發制人，制止破壞性的抗議活動。

該法案已經規定，試圖將自己鎖在某物體或建築之內的人，將被判為刑事犯罪；此外還允許法院限制一些抗議者的自由，以防止他們造成嚴重破壞。