淘汰高污染機車換購電動機車最高則可領1萬9300元。（吳建輝攝）

現在申請會員，還有機會獲得月月抽500元禮券及精美禮品。（吳建輝攝）

彰化縣機車數高達83萬輛，每年定檢消耗大量紙張浪費，彰化縣長王惠美16日宣布彰化縣全面推廣「機車定檢e化通知服務」，只要加入會員即可定檢通知不漏接，簡訊取代紙本明信片，王惠美說，現在申請會員，還有機會獲得月月抽500元禮券及精美禮品，呼籲縣民一起響應節能減碳愛地球。

王惠美表示，依空汙法規定，彰化出廠滿5年需定檢的機車約有56萬輛，儘速E化確實能減少大量紙張的浪費，縣府導入科技畫作業，推動「機車定檢e化通知服務」，不僅減少紙張浪費，也能避免沒有收到紙本通知，而疏忽定檢遭受罰，好處多多。

王惠美說，現在只要上網搜尋「彰化很美好—機車排氣定檢-機車定檢E化通知申請說明」，輸入車號及車主手機號碼即可申請，現在申請九一會獲得最高5000元的商品禮券，呼籲所有鄉親踴躍加入，共同響應，節能減碳愛地球。

而除了減少紙張浪費，彰化縣政府鼓勵縣民淘汰老舊機車，擴大補助針對2010年12月31日前出廠的燃油機車進行補助，即日起至明年1月10日止，另外也放寬淘汰老舊機車年限，從原本2007年6月放寬至2010年12月，讓更多縣民能加速淘汰老舊機車。

環保局表示，「機車定檢e化通知服務」，以簡訊取代紙本明信片車主只要掃描QR code並登記車號及手機號碼，每年即可收到機車排氣定期檢驗簡訊通知;報廢高污染機車凡設籍彰化滿1年以上縣民，還可獲得補助金1500元，購買電動機車最高8000，淘汰高污染機車換購電動機車最高則可領1萬9300元。