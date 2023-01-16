隨著農曆春節即將到來，許多在國外打拼的明星藝人都紛紛返回台灣，準備與家人們共度團聚時光，就連南韓女子天團TWICE中的人氣成員子瑜，也在16日被媒體拍到現身在仁川國際機場，即將返台的影片。豈料，當子瑜拿出護照即將過海關時，卻遭海關「退貨」，讓一旁送機的粉絲擔心不已。

今（16）日稍早南韓媒體釋出一段子瑜在仁川國際機場的影片，影片中只見子瑜穿著一件灰白色大衣，裡面搭配粉色毛衣與白色長褲，臉上雖沒有太多妝容仍擋不住她的迷人魅力，在等待過馬路時，子瑜還不忘親切地與等待的媒體及粉絲們打招呼、比愛心；在寄放完行李，準備前往海關地路上，子瑜更接收下粉絲送地信件，看起來心情相當不錯。

但沒想到過海關時，子瑜雖脫下口罩讓海關人員確認，但疑似護照出現狀況竟慘遭海關退貨，讓一旁等待地記者也忍不住詢問「怎麼了」，而子瑜則轉身向工作人員求救並露出尷尬的表情，隨後就看到工作人員緊急到一旁替子瑜拿其他證件，一名女性工作人員也摸摸她的背安撫她，並替她整理儀容，最後子瑜順利通關，讓在場所有人鬆一口氣。

網友看到影片後紛紛表示「經紀人姊姊好溫柔，謝謝你們照顧子瑜」、「希望子瑜回家能過得開心」、「祝福子瑜有一個愉快的農曆新年」、「經紀人姐姐好窩心」。