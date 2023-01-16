近期大陸、國內疫情雙雙降溫，中央流行疫情指揮中心今天評估，國內疫情高峰已過，目前數字正逐漸往下降，暫定大陸來台旅客全面唾液PCR採檢政策將實施到本月31日為止，此外關於新冠降級以及室內免戴口罩等措施，最快會在農曆年後開始實施。

指揮官王必勝表示，上周我國共新增15萬1838例確診病例，與前一周相比約減少15.7％，顯示我國的第三波疫情已過高峰，目前正逐漸往下，雖然如此，但每天仍然有1、2萬人確診，仍無法掉以輕心，呼籲該打疫苗的族群仍要踴躍接種。

王必勝指出，這次疫情的降溫是從4、5天前就開始，推測與過年沒有關係，目前評估是過完年後會有一波疫情反彈，但是不是代表第四波疫情將來？還得看反彈程度為何？目前仍無法確定。

指揮中心今也公布最新的大陸來台旅客採檢情形，上周末整體陽性率已降至10％以下，來到近期新低，王必勝說，目前仍規劃採檢措施實施到1月31日，篩檢主要是為了監測有無新興變異株，將於農曆年後再檢討是否要續行。

王必勝也說，目前仍規劃要在農曆年後將新冠病毒降級為4類傳染病，「會開始啟動一些更積極的行動」，至於室內免戴口罩政策，也會在農曆年後宣布鬆綁以及上路日期，「應會比新冠降級早一點。」