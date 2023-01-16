台南市鹽水區南榮科技大學即將停辦屆滿3年，近日獲教育部私校諮詢會通過該校董事會改辦申請，準備將學校改辦為雙語小學，預計113學年度起招生。台南市教育產業工會今天指出，南榮科大本應依法清算校產，卻在期限屆滿未及1個月時提出設立國小的計畫，令人懷疑目的在規避解散清算，將造成私立學校退場機制的破口。市府教育局表示，該局已依相關規定辦理計畫審查，審查後將提送私校諮詢會討論，一切都會依法定程序及實質內容公允進行審議。

教育產業工會指出，南榮科大因前校長黃聰亮涉賣假學歷醜聞遭教育部停招、停辦，今年二月停辦將屆滿3年，應依法清算校產，賸餘校產僅得歸屬中央機關、地方政府、公立學校或退場基金。但近日教育部私校諮詢會通過該校董事會的改辦申請，欲將學校改辦為雙語小學，小學設立須經地方政府的私校諮詢會審議，方能獲台南市政府同意籌設許可。本應立即清散校產歸公，現在董事會卻圖謀改辦私立小學續命、保住校產，可能創下私校退場改辦的一大惡例。

教育產業工會還說，根據會計師查核報告，該校董事會欲將南榮科大3棟大樓出租給長照業者，出租收益1年約2000萬元，其餘校地則可興建太陽能發電廠；至於轉型做貴族中小學，唯一目的就是繼續利用剩餘資產讓學校法人續命，規避解散清算。

教育產業工會表示，南榮學校財團法人申請設立雙語國民小學，預計113學年度起招生，目標招收6班178位學生。依該校所在的鹽水地區，甚至整個大新營區的國中小就學人口，以及現有國中小學校班級數的比例，是否仍有設立國中小學校的空間？教育局應提供詳細數據供私校諮詢委員參考。

教育產業工會除反對改制，也認為，南榮科大賸餘校產應依規定歸屬中央機關、地方政府、公立學校或退場基金，後續南榮學校財團法人再基於興學理念及目的，向政府承租原校地適合國小校地大小之面積申請設校，創造政府、學生及學校三贏。

教育產業工會強調，南榮科大一案非常關鍵，若違法亂紀在先，卻能改辦做中小學，後續恐導致更多退場私校想盡辦法要將資產轉移，該會要求台南市私校諮詢會應嚴正拒絕南榮科大申請設立國小案。

市府教育局回應表示，南榮科大經教育部2023年12月16日通過改善計畫後，已於同年12月20日將新籌設國民小學計畫書送到教育局，該局已依《高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法》及《私立學校法》規定成立審查小組辦理計畫審查，審查後將提送私校諮詢會討論，以利做成籌設許可與否之決定，一切都會依法定程序及實質內容公允的進行審議。