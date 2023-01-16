美中科技戰不斷升溫，美國去年9月宣布將禁止兩大GPU晶片廠超微、輝達高階AI（人工智慧）晶片出口至中國，試圖打擊中國AI領域發展。日媒則指出，中國在人工智慧研究產出量和質量上都擊敗美國，強調中國在AI研究領域是冠軍，其中騰訊、巴巴和華為等，更名列全球AI研究領域的前10大公司。

根據《日經亞洲》報導，全球正掀起AI熱潮，從數量上看，AI論文的數量從2012年約2萬5000篇激增至2021年的約13萬5000篇，而中國在論文數量方面一直位居榜首，2021年共發表4萬3000篇論文，此數字大約是美國的兩倍。

報導指出，論文被引用次數往往是反映研究質量的指標，美國2012年AI研究論文被引用次數為629篇、排名第一，中國當年以425篇位居第二。後來中國取得了巨大進步，在2019年正式超約了美國，2021年中國在被引用最多的論文中占了7401篇，比美國多出70%左右。

若從論文數量和被引用次數來衡量，中國騰訊、阿里巴巴集團、華為、國家電網公司位列AI研究論文的前十大公司之列，百度則位居第11位。

反觀日本在AI領域已經失去優勢，該國在2021年的研究論文數量，從2019年的排名第六位下滑至第九位，在2021年的研究質量方面則排名第18位。從企業來看，日本電信公司NTT是該國AI研究的龍頭公司，但在全球企業中僅排名第17位。