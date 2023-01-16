檢警涉足招待所風波未歇，當初爆料的前立委又在臉書表示，睿森銀樓在2020年7月提供招待時，該銀樓及其負責人涂誠文已被檢警偵辦其地下匯兌違法洗錢的犯行，前往接受招待的檢警竟然也通通不知？

業者16日親自在前立委臉書上留言表示，「黃大哥~我就涂誠文本人，樓上睿森銀樓是我的沒錯，但地下室早就外包給其他廠商做招待所使用，可查工商登記「金匯通有限公司」，上面都有整個歷程紀錄。

涂男表示，廠商有收清潔費6000元，而且自己的案子早就已經被起訴，是地方法院的事情，跟檢調沒有關係吧，要招待應該也是招待法官，不是檢察官！

涂男在去年被爆料提供招待所給檢調唱歌，意外被捲入風波時，即大感無奈與不滿，他將當時向友人透露的心情，也公布在前立委的臉書，他說，自己每天固定1點前就回家了，規律的生活不適合經營招待所，彎腰哈氣更不是自己的專長，講話直接，不會倒茶水的自己，也常常得罪黑道大哥，江湖都能耳聞一些故事，「什麼檢調我通通都不認識，有牌的黑道我更不喜歡」，所以早就委外給其他業者經營，「你問我怎麼買賣黃金我會！經營招待所真不是我所長」。