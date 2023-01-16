春節連假帶動餐飲業聚餐商機，王品集團旗下24品牌、逾300家門店遵循往例，只休除夕1日，大年初一將開門迎客，陪伴國人熱鬧過年，除夕領壓歲錢，「紅包行情」帶動品牌連假期間訂位熱絡，目前已達到8~9成滿。

王品集團旗下餐廳訂位已近9成滿座，「王品牛排」推出「迎春饗宴」，凡到店選用兩客指定套餐，即款待「嫩煎黑松露干貝」。「藝奇和牛岩板燒 日本料理」1／31前到店消費抽吉籤，人人有獎。頂級牛排「THE WANG」新菜「伊比利丁骨豬」上市，新春就有好味道。新品牌「阪前和牛鐵板燒」鐵板結合頂級海陸食材，好口碑不斷，正適合犒賞全家。

「王品牛排」推出雙人「迎春饗宴」，1／31之前，到店享用1790元與1990元套餐各1套，即款待價值688元的「嫩煎黑松露干貝」1份。特別推薦「黑松露紐約客牛排」套餐與「澳洲和牛佐大蝦」套餐，享受海陸盛宴。

「藝奇和牛岩板燒 日本料理」第11家門店上月進駐南紡購物中心，開幕即成功創造話題口碑，回應顧客熱情，「藝奇吉好運」活動延長至1／31，期間至全台「藝奇」消費任一套餐，即可抽祈願吉籤！人人有獎，有機會一嚐「嫩肩骰牛箬竹燒」、「鮮魚一夜干」等料理，還能挑戰最大獎「88折優惠券」，闔家歡聚同時，也將一年的好運氣帶回家。

頂級牛排「THE WANG」今年以品牌經典、人氣最高主餐「丁骨牛排」為靈感，延伸出全新「伊比利丁骨豬」套餐(售價2380元，服務費10％另計)，選用西班牙伊比利豬，取丁骨豬部位，搭配馬薩拉烤醬先煎後烤，再佐以三款特製醬汁：金棗醬、蝦夷蔥醬與紅醋栗紅酒醬，提供顧客中西交融的全新味覺感受。1／13正式上市，年節期間就能嚐新。

「阪前和牛鐵板燒」為王品集團跨足精品鐵板燒之作，主打高品質食材與主廚鐵板技藝，囊括鮑魚、龍蝦、和牛、海膽等奢華食材，12月開幕後即大受好評，套餐中「鹿兒島A5黑毛和牛」、「澳洲M9和牛名物三品」、「龍蝦二吃」料理打造視覺味覺雙饗宴，正適合年節與家人親友一同體驗。