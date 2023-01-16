48歲林志穎去年7月駕駛特斯拉發生車禍，一度震驚娛樂界，所幸經過長達半年的復健，逐漸恢復正常生活。同時，他十分感謝妻子陳若儀的陪伴與支持。近日，陳若儀就曬出全家人到海邊遊玩的天倫照，並感謝老公帶他們出國旅遊，甜蜜表示：「最美的風景！」

近日，趁著疫情解封，林志穎也趁著傷勢好轉，盡情享受1家5口的天倫之樂。他更帶著全家人出國旅遊，14日陳若儀就在IG上分享全身都是CHANEL，一身貴婦行頭，坐在商務艙的自拍照，透露睽違3年出國的好心情。

今日，陳若儀再度曬出全家人在海邊遊玩的照片，只見孩子們與林志穎面對大海舉高雙手，畫面相當溫馨，陳若儀有感而發地表示，「最美的風景，謝謝老公帶我們出來玩！」，此外她也貼出和兒子Kimi的雙腳踩在沙灘上的照片「Kimi and me！」，心情相當美好。

有網友留言讚嘆：「哇！好棒啊！小志能帶你們出來玩耍，表示他恢復的狀況很好，美好的家庭旅遊」、「你們要繼續幸福啊」、「復原的一定很好！恭喜更順利」、「珍惜每一次一家人出去玩的時光」、「享受你的家庭旅行愛你們」