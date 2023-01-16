TrendForce最新OLED技術及市場發展分析報告指出，2022年折疊手機出貨量約1,280萬支，至2023年預估達1,850萬支，其中鉸鏈是決定折疊手機成本的關鍵零組件之一，肩負手機彎折壽命、開合手感、螢幕折痕深淺等與消費者體驗最相關的功能問題，意即鉸鏈的好壞會直接影響消費者購買一隻折疊手機的意願。隨著折疊手機市場滲透率提升，預估2023年鉸鏈市場產值可逾5億美元，年增14.6％。

鉸鏈依照型態可分為水滴與U型兩種設計，由於水滴型設計的鉸鏈零件較多且成本為U型設計的數倍，所以當折疊手機滲透率提升，TrendForce認為採用水滴型鉸鏈的智慧型手機品牌廠，首要面臨的問題就是成本壓力。

TrendForce依照折疊手機2022年品牌市占率來看，採用U型鉸鏈的三星市占率最高約82％，而三星大部分可折疊手機鉸鏈均由KH Vatech、S-connect等供應商提供，同步積極導入其他廠商實現供應鏈多元化降低成本。水滴型則是其他品牌廠採用，市占率合計近20％，鉸鏈由安費諾、奇鋐等廠商提供。

TrendForce分析，鉸鏈設計重點在於容納螢幕空間、力平衡、材質組成三個面向，依序與消費者相對應的感受則是折痕深淺、開合流暢度、重量。其中，又以折痕深淺（容納螢幕空間）是使用者最常反映災情的一塊，TrendForce指出，由於折疊手機的螢幕並非完全對折，所以當手機合攏時會因為鉸鏈設計的不同，螢幕會形成U型跟水滴型態，兩者最直觀的差異就是容納螢幕周長不同，呈現出來的折痕效果也不同，在相同的手機厚度下，水滴型鉸鏈可容納螢幕的空間較U型絞鏈來得大，故折痕也相對輕微。

其他如力平衡則是考量開合流暢度，以及彎折多次的壽命耗損，需要特別平衡手機各零組件組合時形成的力度。材質組成方面，由於鉸鏈的零組件組成複雜，導致重量和組裝加工成本高昂，折疊手機發展進程從早期的SUS（不鏽鋼）+ Metal Injection Molding（MIM；金屬射出成型），到後來的航太材料貴金屬，至最近的碳纖維複合材料，在簡化機構零件設計的同時，也採用更輕、強度更高的複合材料降低整機重量。

近期發表極致厚度11.2mm加上運用碳纖維材料來大幅提升手感的小米Mix Fold2，在成功製造市場話題後，新上市的折疊手機Magic Vs、OPPO Find N2也相繼採用，Magic Vs利用一體成形的榫卯結構有效減少零組件數量，並縮小與直立式智慧型手機的重量差距。此外，面板廠也積極參與鉸鏈設計，如CSOT發表Semi-set技術將OLED模組與鉸鏈一體化集成，希望在產品初期就能同步確認OLED螢幕與其形態設計的匹配度，既可以加速產品開發週期，也能確保整機時的性能與壽命。

從目前市面上折疊手機的鉸鏈來看，三星的Z Fold系列均以U形鉸鏈（單軸）為開發主軸；Z Fold 2開始引入扭力結構來實現多角度懸停。鉸鏈材質以MIM+CNC（Computer Numerical Control，意指精密加工）為主，配合精密組裝。反倒不在消費者在意的折痕上琢磨，而是盡可能利用機構簡化減少零組件的使用或外包二線廠商，達到輕量化及成本降低的目的，不過手機厚度與無法完全閉合的問題仍是目前待精進的問題。TrendForce認為，三星積極發展U型鉸鏈以求降低成本，是為了在折疊手機普及時能搶占低階市場，並確保有足夠利潤。

至於著重在消費者感受的其他品牌則以水滴鉸鏈（雙軸）為開發主軸，使用相當多且複雜的零組件，加上昂貴的金屬支撐材料如液態金屬、航太材料等，除造價昂貴外，重量亦無法有效的降低，但水滴型鉸鏈優化折痕為主的設計理念，是目前較直觀區分高低階折疊手機市場的方式。

這次在CES 2023上著名品牌廠均展示多款不同型態的折疊概念產品，如折疊加螢幕延伸的方式，讓使用者在同樣的範圍內還能拓展螢幕使用面積以及依照使用情境來變更長寬比，未來將藉由新的形態發表重新洗牌市場高低階的產品定位。