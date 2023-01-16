內政部常務次長吳堂安今天上午抵達台南市議會，頒發當選證書給議長邱莉莉及副議長林志展，市府副市長葉澤山也率祕書長方進呈及民政局長姜淋煌觀禮，過程頗為低調。

吳堂安表示，目前行政院長蘇貞昌正忙於立法院審查特別條例一案，因此由他代表前來頒贈當選證書。如果特別條例通過後，在台南市的發放作業有需要議會協助之處，也希望邱議長能多加幫忙。對此，邱莉莉回應說，這是全民的事，議會義不容辭。