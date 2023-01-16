高雄小港區大坪頂坪鳳公園因有8個大木桌得名「8塊桌公園」，先前僅以簡易罐頭遊具、體健設施、木製平台及簡易綠化等設施提供民眾休憩使用，經民進黨立委賴瑞隆向中央爭取經費翻修，並增建滑梯、攀爬網及趣味岩塊等遊具，「坪鳳兒童遊戲場」將於17日正式開放啟用。

賴瑞隆表示，大坪頂居民期待善用天然斜坡綠地及地形景觀優勢，結合周邊自然生態原素，規畫共融特色遊戲場。他多次邀集經濟部水利署、自來水公司、高市府及大坪頂2里里長召開會議，成功向中央爭取2475萬元執行全面改造翻修工程，歷經1年多設計規畫及工程施作、安檢驗收，將於17日正式啟用。

賴瑞隆指出，坪鳳兒童遊戲場以飛翔、過境、暫棲所及山樹林為意象主題，以大樹及遠眺為遊戲場中心，並參考日本沖繩親自公園順應天然山坡地而下的超長溜滑梯，在坪鳳兒童遊戲場打造2座高度分別3.5公尺及7.5公尺溜滑梯，還結合溜索、攀爬網及趣味岩塊等遊戲設施。

賴瑞隆說明，坪鳳兒童遊戲場第1區規畫主題遊具「樹屋滑梯組」，設計情境模擬、滑行及攀爬等遊戲環境，適合不同年齡層的孩童體驗，享受溜行快感；第2區為「鳥蛋小屋區」，提供幼兒躲藏互動及訓練平衡感的遊具設施；第3區為「鳥兒翹翹轉杯區」包含旋轉杯、翹翹板版等彈跳旋轉類遊具；第4區則為「鳥巢鞦韆區」，設計鳥巢、尿布、皮帶等不同年齡層及人數使用的特色鞦韆。

為了提升公園服務品質及設施使用安全，坪鳳兒童遊戲場也設置男、女廁及無障礙廁間，並針對既有體健設施修繕及新設，增設靠背座椅、長型座椅及不同遊戲區安全地點，另外，更強化夜間照明設備及日間遮陽植栽，提供民眾舒適的休憩運動環境。