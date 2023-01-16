許光漢（左）和施柏宇今在西門町發紅包給影迷。（陳俊吉攝）

許光漢、施柏宇16日出席電影《想見你》見面會，兩人聊到新年新計畫，許光漢說自己已經3個月沒跟家人碰面，今年年假終於有幾天可以陪家人，他說：「現在開放了，後疫情時代大家能夠去見想見的人，讓自己開心一點。」再被問到是否會帶女伴回去過年？他苦笑說：「有的話就會帶回去。」意即男神正單身中。

施柏宇今年更忙，年假沒有時間陪家人，已經提前先約家人吃飯過早年，預祝大家健康平安、賺錢最實際，「要開始忙新的東西，希望大家都健康平安能跟家人團聚，能見一面都不容易，而且過年是蠻重要的日子。」

電影票房來到8888萬，距離破億只差臨門一腳，施柏宇答應粉絲說破億之後他就要跳韓國女團BLACKPINK的夯曲〈Pink Venom〉，「現在心裡覺得『挫屎』，不應該亂下這個約定。」屆時許光漢會掌鏡，《想見你》導演黃天仁也會負責執導這個「偽MV」。

電影《想見你》即將在韓國上映，許光漢跟施柏宇也透露，26日到28日要到韓國宣傳，兩人有學基本的韓文，另此趟若有時間排私人行程，許光漢想要去滑雪；施柏宇則想體驗在下雪天吃街邊關東煮的浪漫感。