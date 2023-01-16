藝人孟慶而是「孟子第73代孫女」，擁有亮麗外型與火辣身材的她，時常透過社群平台與粉絲分享生活點滴，而孟慶兒近日在臉書分享她擔任科技公司尾牙主持人，但最引發關注的是她那一襲藍色禮服前後都露的造型，讓網友大讚「超有誠意」。

孟慶而今（16）日在臉書上曬出她擔任尾牙主持的戰袍，照片中可見她身穿一襲藍色細肩帶禮服，除了襯托出她雪白的肌膚外，胸口深V造型直接開到肚臍，白皙圓弧曲線一覽無遺，轉過身來背後更是整個挖空，只有幾條綁帶交錯在她的美背上，讓她自己也忍不住直呼「禮服好美，美到似乎長官都不太敢直視我（哪來的自信）」。

另外，她透露，雖然這次是她第二次主持該公司尾牙，但因為是採取線上進行「要嗨、要得體、要有氣勢、也要更精準，而現場只有綠幕、工作人員，還有一旁準備抽獎，剛毅木訥、害羞靦腆的長官」她坦言難度很高，但幸好離開前客戶一句「你的分寸拿捏的剛剛好」讓她非常開心。

事實上，政大新聞系畢業的孟慶而，在學期間曾擔任政大啦啦隊隊長，更曾獲得大專啦啦隊錦標賽創意組三屆冠軍、混合乙組亞軍以及全國大專盃金旋獎獨唱組冠軍，之後在朋友的牽線下才進入演藝圈，目前演藝事業跨足主持、戲劇及歌手。