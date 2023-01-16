李其燊日前舉行專場演唱會。（李其燊音樂工作室提供）

李其燊日前舉行專場演唱會。（李其燊音樂工作室提供）

李其燊日前舉辦首張專輯《傲少年》同名音樂會，原本計畫結束後隨即返鄉金門過年，沒想到卻意外確診，只能將航班延後，緊接老婆Shana也「中標」，讓他苦嘆：「到底何時可以回家啊？」幸好夫妻兩人都屬輕症，也已迅速康復，希望能趕快搭上飛往金門的班機，返鄉過好年。

音樂會上，他找來20年前所組的「傲少年」樂團部分成員合體演出，大家都對李其燊堅持音樂路，在20年後發行專輯既欽佩又讚許，尤其大家走出校園後，開始邁向人生不同的路，可以在現實背後堅持理想，真的很不容易，並且發片也沒有忘記大家，還把當年組團過的好兄弟們一個個找回來錄音、開唱，顯見李其燊相當念舊；音樂會上，李其燊一個個介紹樂團前後代成員，沒有上台合演的夥伴，也趕來坐在台下全程觀賞，讓李其燊表示非常感動。

當年樂團沒有繼續，來自於一件年少往事，當時李其燊和吉他手謝立航（小龜）兩人常常意見相左，為了一些雞毛蒜皮的事吵鬧不休，結果大家分道揚鑣，李其燊在演唱會上提及這段往事笑說：「『傲少年』當場歪腰，傲不起來了！」頓時讓全場哈哈大笑；有趣的是，雖然李其燊和小龜當年針鋒相對，但兩人怎樣都想不起來是為何而吵，「想必都不是什麼大事啦」。

李其燊幽默表示：「所以以後當有人跟你吵架，一定要趕快道歉，不然一等20年，樂壇也少了第二個五月天！」現場笑聲不斷。其實李其燊之前邀請小龜老師幫他製作《傲少年》專輯，小龜立刻應允，並在演唱會舞台上重拾吉他手英姿，全力護航李其燊，讓全場樂迷都拍手叫好，為2位真男人讚許不已。