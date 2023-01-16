台灣奧迪去年銷售逆勢成長，2022年度交出品牌銷售量成長 22％的亮眼成績。台灣奧迪旗下Q系列休旅家族、Audi Sport性能車系帶來強勁助力，豪華純電產品e-tron 車系亦穩健成長，綜合帶動整體品牌銷售表現。展望2023，台灣奧迪有望持續正向動能，結合魅力產品及顧客進化服務，帶給消費者饒富活力的品牌體驗。

台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）補充：「邁入2023年，台灣奧迪將延續銷售熱潮，再創佳績。目前我們已經感受到市場的正面回應，今年台灣奧迪將持續擴展與車主及消費者的接觸體驗，結合產品、實體及數位服務等渠道，我們對未來的精彩表現充滿信心。」

綜觀國內車市表現，2022年度整體乘用車市場衰退 6 ％、許多豪華車品牌呈下滑走向，而台灣奧迪逆勢成長，展現搶佔市場雄心。歸功於整體銷售穩健成長以及Audi德國總部支持，台灣市場成功爭取更多車輛配額以利交付給四環車主。

安薩瑞（Rahil Ansari）表示：「儘管面對來自供應鏈及疫情等大環境考驗，台灣奧迪2022年交出強勁表現，總銷售量達到22％ 的成長幅度。感謝全體台灣奧迪同仁及經銷商夥伴不畏挑戰，攜手合力、各司其職，帶來魅力產品與品牌服務。」

歸功於多元產品策略的正面效應，新主力休旅Audi Q5｜Q5 Sportback 40 TSFI quattro 自2022年8月上市以來即獲消費者高度迴響，偕同Q系列休旅家族成員助攻，創下亮眼銷售成績，Q系列在總銷量的佔比高達64％；而深受國內性能車迷喜愛的Audi Sport性能車系，亦展現傑出表現佔年度銷量比11％；國內關注度熱絡的豪華純電車系－Audi e-tron 、Audi e-tron GT亦深獲消費者青睞，2022年整體銷量較去年同期成長 ＋74％，佔品牌總銷量比例11％。結合豪華旗艦房車A8｜A8L單一車系接單數較去年成長20％的亮眼表現，四環品牌以三大產品陣線發揮綜效，於新春之際總結2022年佳績。