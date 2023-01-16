世界第一 大陸國內發明專利有效量逾300萬件！ 15:262023/01/16 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統計到去年底止，大陸國內發明專利有效量超過300萬件。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據《北京商報》報導，在16日的大陸國務院新聞辦公室發佈會上，大陸國家智慧財產權局副局長胡文輝表示，統計2022年大陸授權發明專利79.8萬件，使得發明專利有效量截至去年底達到421.2萬件，並成為世界上首個國內發明專利有效量超300萬件的國家。 華嶸兩板射出成型機獲專利認證 尼泊爾墜機機型涉11起空難 含台灣復興航空兩起 火山布雷恐釀政治議題 軍方消毒 #發明專利 #國內 #300萬 #國家 #有效 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 治療費差20倍 SMA罕病女童赴陸求活 04:102023/01/16 產業財經 新興債狂發 今年吸金390億美元 04:102023/01/16 全球財經 民航局76周年局慶頒獎 立榮航空蟬聯「金翔獎」 14:502023/01/16 生活 社評／樂見大陸向世界開放 04:102023/01/15 焦點新聞 陸7專家預判經濟回暖趨勢明確 今年GDP增速或高於5.5％ 10:322023/01/16 兩岸 自由車虛實整合電競賽 總獎金逾10萬 04:102023/01/15 地方新聞 學測最後一天考試 最大宗違規仍是未攜帶有效證件 16:532023/01/15 生活 西方續軍援烏克蘭 北約：近期會有更多重型武器 04:062023/01/16 國際 疫情影響 不運動人口增3％ 恐成國安危機 04:102023/01/15 生活新聞 美對BNT次世代發安全警訊 王必勝這樣說 14:502023/01/16 生活 春節來知本國家森林遊樂區 感受原民文化 認識生態故事 11:002023/01/15 寶島 社評／岸田轉鷹派 東亞添風險 04:102023/01/16 焦點新聞 我見我思－台美21世紀貿易談判 應落實反貪腐 04:102023/01/16 專題周報 海納百川》尹錫悅和蔡英文的最大不同（劉順達） 16:532023/01/15 海納百川 《鋼鐵股》出貨暢旺 豐興廢鋼、鋼筋調漲 11:282023/01/16 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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