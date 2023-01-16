根據《北京商報》報導，在16日的大陸國務院新聞辦公室發佈會上，大陸國家智慧財產權局副局長胡文輝表示，統計2022年大陸授權發明專利79.8萬件，使得發明專利有效量截至去年底達到421.2萬件，並成為世界上首個國內發明專利有效量超300萬件的國家。