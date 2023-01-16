「阿嬤，係金ㄟ啦」！ 台東關山警察分局鹿野分駐所警員吳文彥、及洪壽嶺今天行經鹿野鄉市區時，看見賣菜阿嬤吃力追喊1部轎車，員警主動上前詢問，原來她質疑客人給的千元鈔「是假的」；員警遂攙扶阿嬤到對面郵局鑑定，經行員仔細辨識，最終跟阿嬤說「係金ㄟ」！她才鬆了一口氣。

年關將至，近日外傳不少店家、外送員都收到假的1000元；鹿野鄉1位賣菜阿嬤，於今天上午日9時許收到1張千元鈔，但因質疑是假的，遂追著客人離去的自小客，正好被巡邏經過的警看見，遂主動上前關心。

阿嬤告訴警察「我種菜賺錢不容易，拿到千元鈔怕是假的，但是客人已經走了，這要怎麼辦？」，員警安撫阿嬤後，攙扶著她前往對面的郵局，將千元鈔請郵局行員協助辨識，當行員說出「係金ㄟ」的時候，她才露出笑容，並一再感謝大家的幫忙。

關山警察分局表示，民眾如發現偽鈔，請向各地警察機關檢舉，因而偵破者，央行將依規定核發檢舉人獎金，最高達250萬元。

另外，「112年加強重要節日安全維護工作」自1月1日22時起至1月30日24時止實施，為期30日；期間有提供大筆現金存提款護鈔及舉家外出簽巡等服務，請民眾多加利用。