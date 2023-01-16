因應國家清潔周，基隆市政府16日舉行「乾淨家園在基隆」年終大清掃活動誓師儀式，基隆市長謝國樑除鼓勵民眾趁農曆年前大掃除外，也與現場的幼兒園小朋友分享繪本故事，從小培養民眾清潔及環保的意識。對於日前台鐵局表示基北直達車做不到，他表示將會進行民調，若民意高將極力爭取。

謝國樑去年12月25日上任後，便積極推動台鐵直達車政策，以提供基隆民眾更方便的通勤手段。也委請立法委員蔡適應居中協調，協助爭取。蔡適應13日表示接獲台鐵回覆，表示路線容量飽和，為避免影響八堵、七堵及汐止地區民眾的權益，將維持現有7時34分自強號一班直達車。

基隆市長謝國樑16日出席活動受訪，談到日前台鐵局透過立委蔡適應轉達台鐵局的回應。謝國樑說，市府目前正在進行民調，待結果出來，若有多數民眾認為有加開直達車需求，將會公布出來讓外界知道，市府也會積極爭取。

謝國樑指出，他在立委任內爭取直達車便是克服萬難才爭取到，只要民眾真正支持某個建設，都要盡量尊重民意。對日前台鐵的回應，他說不代表一定爭取不到，他會繼續努力爭取。

基隆市政府16日舉辦「乾淨家園在基隆」年終大清掃活動，謝國樑與環保局長馬仲豪等人，共同誓師維持城市環境整潔、乾淨。

謝國樑說，「乾淨家園」是他要在基隆推展的環保政策，改善現今主要街道與市中心區隨處可見的垃圾，打造乾淨城市環境是我們努力的重要工作環節。今天還透過與孩子分享繪本故事，傳達環保的可貴與環保意識，現場教導在學齡階段的小朋友，清楚認知到垃圾分類觀念從小培養，共同落實基隆城市環境乾淨與整潔。