人氣服務UNIQLO FLOWER首度進駐台中，為日常增添美感。（UNIQLO提供）

主打純正日系百貨血統的台中三井LaLaport，匯集亞洲最強潮流品牌與店舖，計畫帶給中台灣消費者新鮮感與流行元素十足的購物體驗服務。為搶攻家庭式消費的親子購物特性，進駐品牌多以品項最齊全為號召吸引男女老少上門，獨賣品誘發購買慾望。

GU「LaLaport台中店」將有豐富的男女、童與嬰幼兒裝，提供各年齡層最全面的穿搭選擇。（GU提供）

快時尚品牌GU今（16日）正式宣布將與同屬迅銷集團的UNIQLO一同進駐LaLaport，以年輕人和家庭客群為主，打造台灣首次登場的「生活美學概念店」，店型同樣走簡約風格，空間達380.7坪，無隔閡的全新店舖型態將於17日開幕，雙品牌此次也特別在新店舖打造「永續循環空間」，藉此邀請消費者加入二手衣物回收行動，並推出「時尚顧問預約服務」，提供一對一的專屬穿搭指南。

開幕首三日，GU準備「五大開幕企劃」，除了中彰投鄉親結帳樂享5％ OFF優惠，更精選多款超值199元起可輕鬆入手的熱門單品；UNIQLO部分則是單筆消費滿額就送不鏽鋼時尚露營杯；網路下單滿額並選擇到店取貨，還能獲得限量織物抗菌消臭噴霧。

ABC-MART MEGA STAGE插旗台中LaLaport，消費享滿3000現抵300活動。（ABC-MART提供）

潮流鞋履通路ABC MART同樣進駐LaLaport，堪稱全台首間品牌最大型店鋪，從球鞋、皮休閒鞋、女鞋，到嬰孩童鞋履商品的引進數量與品項，號稱囊括全台灣最完整流行時尚品牌線之外，並兼具滿足熟齡父母的選履需求，為慶祝開幕；凡於ABC-MART MEGA STAGE LaLaport台中店消費，現場即享滿3000現抵300的特惠活動。