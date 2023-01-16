遠傳旗下全台最大Apple經銷商德誼數位Data Express繼去年推出虎年福袋大受好評，短時間內即搶購一空，今年再度提升福袋價值，不到千元價格即可獲得每袋價值2500元以上、限量2000組與MAGEASY聯名設計的「2023喜兔平安福袋」，福袋內有多重好禮，每組售價僅999元，多重優惠買到賺到，限時限量售完為止。

德誼數位表示， 1月16日起，在德誼全台門市、德誼網路門市、遠傳心生活（friDay購物）同步販售，若於德誼網路門市購買，還可享三重優惠，包含免運、免登錄加贈10遠傳幣，再加碼抽1000遠傳幣。

德誼數位限量推出的「2023喜兔平安福袋」每組皆含一張人人有獎的刮刮卡，最大獎項包含Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、Nintendo Switch OLED主機、AirPods Pro（第2代）、Marshall Emberton攜帶式藍牙喇叭等高單價商品。刮刮卡還能加碼登錄序號抽好禮，頭獎可用1元加購包含5樣商品的Apple大全配：MacBook Air（Apple M2晶片）、iPad 第10代（64GB）、iPhone 14、Apple Watch Series 8、AirPods Pro（第2代），總價值高達101090元。

德誼數位此次與MAGEASY獨家聯名所推出兔年福袋，紅色可愛外型搭配福兔賀歲的字樣展現過年喜氣氛圍，延線剪下後亦為實用、趣味的春聯。福袋皆含有多樣精選商品，每樣都物超所值。此外，內含好友分享券共有8種超值優惠，像是提供Apple設備免費健檢服務、凡購買iPhone或iPad並於365天內至德誼數位加購二年期DE Care行動裝置險，即贈多功能點心機等。