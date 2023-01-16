苗栗縣長鍾東錦接見表揚謝素華。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

客家委員會首度舉辦的客語高級認證去年12月底放榜，全國計有2093人報考，只有6人通過240分的合格門檻，通過率不到千分之3。其中，苗栗縣文華國小教師謝素華，多年來指導學生各項客語競賽，累積豐厚客語實力，成為全國6位通過者之一。縣長鍾東錦16日特別頒獎表揚，讚揚謝老師為苗栗之光，並期許她能帶動民眾報考客語認證考試風氣。

苗栗市文華國小老師謝素華，是客家委員會認定客語薪傳師，多年來致力於客語教學工作，其指導學生多次榮獲全國語文競賽客語朗讀苗栗縣學生組第1名，謝素華的客語指導能力備受肯定，也是苗栗縣客語深根服務計畫講師，為客語文化傳承奠定深厚基礎。

縣長鍾東錦今天接見表揚謝素華，鍾表示，苗栗縣客家人口約62.5％，是客家大縣，縣府致力推動客語為通行語計畫，執行成效獲客委會肯定，蟬聯4連霸、全國打頭名，其中縣府公教人員通過客語認證比例全國第1，像他去年就與議員一起報考通過初級認證。

｢沒有客家話，就沒有客家文化；沒有客家文化，就沒有客家人」鍾東錦說，謝老師長期為客語文化傳承奉獻心力，讓年輕學生接觸客語，使客語文化不致流失，希望謝老師對於傳承客語文化的熱情能渲染大眾，並以此為目標。

謝素華說，傳承客語文化是自身使命，非常榮幸能通過及格率極低的高級認證，未來將持續投身客語文化傳承工作，將客家文化精神世世代代延續下去。