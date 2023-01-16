裕隆集團旗下裕融企業秉持「永續金融即服務FaaS（Financing as a Service）」理念，支持台灣微光行動協會推動「花木蘭計畫」培訓中高齡婦女二度就業，透過職務再設計，提供有工作與家庭照顧需求女性賦能管道，如今已訓練出51位雙證照的斜槓「照服員司機」投入台灣偏鄉長照場域服務。

裕融企業更進一步，自永續經營角度，結合員工福祉、社會公益及在地創生等面向，延續過往「復能小旅行」及推動「花木蘭：社會共融永續融資專案」的成果，於本月14日推出「歲末福氣小旅行」員工旅遊行程，讓家中有行動不便或高齡銀髮親屬的員工，均可透過裕隆集團Luxgen V7及URX兩無障礙車款，及花木蘭司機專車到府接送的服務，以「一台車、一家人、一趟小旅行」的方式偕同出遊共享天倫，細緻滿足每位同仁家庭陪伴及長期照護過程中稍事喘息的需求。

裕融企業長期關注台灣即將邁入超高齡社會的交通問題，串聯裕隆集團旗下汽車價值鏈，推行一系列企業創新發展永續ESG方案。自2016年的FaaS 1.0「行動無礙：新北無障礙接送」免費醫療接駁服務起，便與新北市政府、台灣微光行動協會以公私協力夥伴關係，共同促成偏鄉長照交通服務創新模型。而後於2019年上線的FaaS 2.0「幸福輪轉手：南迴公益交通專案」，更透過「捐服務代替捐車」的方式深入台東南迴偏鄉，計畫執行三年餘，其創新公益服務里程即超過78萬公里，相當環台650圈，且經專業顧問單位計算得出每投入1元即創造15.79元的社會影響力價值(SROI)，該專案並獲得第六屆資誠永續影響力獎「金獎」殊榮。

2022年推動的FaaS 3.0「花木蘭：社會共融永續融資專案」和「臺東TTGO災後花東溫馨接送」則是在參與社會公益專案的服務過程中，看見更多不同弱勢族群的實際需求後，最新開展複製的社會創新永續行動。

台灣微光行動協會理事長侯勝宗表示：「隨少子化與外籍看護工逐年短缺趨勢，傳統家庭支持系統逐漸難以負荷超高齡社會所需，花木蘭計畫即在補足偏鄉高齡照護運輸量能缺口」。裕融企業提供的「花木蘭：社會共融永續融資專案」則透過支持花木蘭斜槓司機減輕自購車輛負擔，賦予在地花木蘭司機以自家車重返職場，滿足在地安養的長照未來。期盼培力花木蘭們成為134個偏鄉的微光種子，投身於到宅入府的居家照服、就醫陪伴、復健接送、生活採買等「食醫助行」的社區陪伴，為超高齡社會偏鄉移動交通服務提供創新解方。