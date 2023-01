數位發展部今表示,數位部15派員造訪烏克蘭利維夫(Lviv),與外交部、臺灣電腦品牌宏碁(Acer)及烏克蘭天主教大學合作,共同援贈當地Grono中學發電機、筆記型電腦、平板及創客工具等電力及數位設備,協助烏克蘭重建校園數位基礎環境,展現「臺灣襄助,無限未來」(Taiwan Can Help Free the Future)的夥伴精神。

數位部表示,部長唐鳳11日起出訪立陶宛,不僅深化臺立雙方的夥伴關係、宣布數位部參與立陶宛發起的烏克蘭重建計畫,更在與外交部及宏碁公司緊密合作下,共同協助烏克蘭西部大城利維夫的中學重建數位教育基礎環境,展現民主陣營攜手對抗專制主義的決心。

援贈儀式於當地時間15日下午舉行,唐鳳透過影片致詞指出,科技應為全民創造更美好的未來,政治因素不應成為合作的阻礙,這也是我國去年與美國、烏克蘭等全球60國夥伴,共同簽署《未來網際網路宣言》(Declaration for the Future of the Internet)初衷。

唐鳳表示,基於宣言的合作理念,我國向飽受戰火蹂躪的烏克蘭伸出援手,盼透過捐贈發電機與數位教學物資,讓該國學生有持續學習的環境,連結全球的數位資源。期盼藉由本次建立的夥伴關係,能讓臺灣和烏克蘭展開更多合作,因為臺烏雙方擁有共同的價值觀,亦即人權、法治與自由。

唐鳳也邀請烏克蘭夥伴參加明年的「自由數位民主對話」論壇(Free Digital Democracy Dialogue F3D),盼能串連民主陣營,共享無限未來。