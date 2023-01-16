宜蘭縣警察局新任局長林武宏進行布達宣誓。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣警察局長卸、新任交接典禮今（16日）上午舉行，原任局長林新晃（左5）調派新北市政府警察局主任秘書，遺缺由原任基隆港務警察總隊隊長林武宏（左6）接任。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣警察局同仁們不捨局長林新晃調離開。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣警察局長卸、新任交接典禮今（16日）上午舉行，原任局長林新晃調派新北市政府警察局主任秘書，遺缺由原任基隆港務警察總隊隊長林武宏接任，典禮由縣長林姿妙主持、內政部警政署警政委員周幼偉監交；林姿妙表示，相信在林武宏的領導下，必能做好宜蘭縣的治安與交通，共同拚出宜蘭好生活。

林姿妙在典禮上肯定林新晃任內的努力付出，坦言如不是升官，捨不得他走；她指出林新晃在治安方面，緝獲毒品藥頭101人、查獲詐欺集團計12件、執行11件治平專案，檢肅幫派首要及成員共計103人到案；另查獲制式槍枝2支、非制式槍枝35支、模擬槍1支，子彈1395發，績效卓著，維護治安平穩不遺餘力。

她接著說，林武宏學經歷豐富、職務歷練完整，相信能做好宜蘭治安、交通的工作，接棒傳承、一棒接一棒、棒棒都是強棒；對於縣民交通安全治安極為重視，會與警察同仁檢討過去、策勵將來，共同拚出宜蘭好治安、好交通、好建設，讓宜蘭很安全。

林武宏表示，打擊犯罪絕對沒有假期，掃除黑幫勢力及台版柬埔寨式的詐欺，都是目前的重點工作，又值春節加強重點節日安全維護勤務，也會做好相關的治安、 交通與為民服務工作，確保宜蘭民眾生命、財產、安全；身為宜蘭頭城人，能回到家鄉服務感到無限光榮與濃厚鄉土味，特別溫馨、感動。