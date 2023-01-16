熊仔期許今年推出更多音樂作品。（索尼音樂提供）

彭佳慧與同門歌手韋禮安、炎亞綸、熊仔、男團Ozone及女團PINK FUN共6組歌手今年登上台視除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞〉舞台，後台休息室大爆滿，只見彭佳慧展現大姐風範與師弟妹寒暄、炎亞綸為開唱暖身做核心運動、Ozone首登小巨蛋演出抽空檔排練舞步、韋禮安與Ozone初次見面，子翔教他Ozone的手勢，讓他笑說：「學會可以加入嗎？」熱鬧滾滾，彷彿提前過年大團聚，也特別拍下大合照向粉絲拜早年，祝賀兔年行大運，加上較晚抵達的熊仔，都期許新的一年能再推出更好的音樂作品和演出，更上一層樓。

彭佳慧與炎亞綸近期不約而同演唱賀歲電影演唱主題曲，彭佳慧演唱《詐團圓》主題曲〈一家伙仔〉、炎亞綸演唱《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》主題曲〈寂寞的另一端〉，2人忙著為新單曲宣傳，竟也都成為「腹肌達人」！彭佳慧近日在粉絲專頁和大家分享「腹肌」訓練的成果，直呼「生完三個小孩後，腹肌沒有這麼平坦過」，紅白演出當天在後台拍照，彭佳慧大方地向大家「炫腹」，秀出結實的腹肌和馬甲線，讓全場驚呼不已，不過她也笑說：「希望過完年腹肌還在！」

炎亞綸今年在紅白帶來充滿魅力的動感演出，並在演出中小露腹肌，讓全場粉絲尖叫不斷，上台前他在後台認真準備，直接把瑜珈墊和滾輪帶到現場，他透露每次來紅白都會帶這套備配，因為把身體熱開在舞台上可以比較盡興！再次來到紅白舞台他開心表示：「來到紅白，對藝人有一個meaning，可以跟大家在台上一起表演，做一個總結，但也是一個開始，而且今年可以再次邀請國外的歌手參與，對音樂圈是非常好的事，是一個很好交流的舞台。」

韋禮安再次受邀參與紅白，今年難得在休息室看到這麼多人，直說：「今年紅白特別熱鬧，索尼的大家庭很多人都來了，我很難得居然變成『德高望重的前輩』。」一見到Ozone，他們剛好都是一身帥氣的白色造型，韋禮安開玩笑說：「我今年有表演過唱跳（在蔡依林的演唱會上），可以加入Ozone嗎？」Ozone直說歡迎，他笑接：「我可以當Ozone的『破洞』！Ozone是臭氧層的意思，我就是臭氣層的破洞啦！」讓師弟們當場笑翻。

熊仔登上紅白演唱熱門饒舌組曲，已連續工作好幾天的他，紅白演出是近日最後一個工作，讓他心情大好，「結束可以回家休息一下，最近唱了很多大場，但都沒有唱小巨蛋，年前最後的工作能在小巨蛋結束，好像也不賴！」而說到過年計畫，熊仔直說：「繼續工作，在錄音室做歌。」期許今年創作更多好作品給大家。