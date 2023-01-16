阿里山英迪格酒店已於2022年12月18日正式開放試營運，在2023年1月16日酒店全館設施正式上線營運，阿里山第一座高空無邊際泳池、水療池與高空露天酒吧閃耀登場。阿里山英迪格酒店是阿里山30年來最新的飯店，以「阿里山無盡藏」為設計靈感，期待每一位下榻的旅客都能在此尋找屬於自己的無盡藏寶藏。

阿里山英迪格酒店總經理傅潤沛表示，自試營運至今，經歷了跨年元旦假期，整體住房率表現不錯，也接收到許多賓客寶貴的意見，隨著頂樓設施的開幕，勢必能為入住旅客帶來更多與眾不同的體驗。特別是頂樓的游泳池，徜徉其中感受水雲天一線，宛如悠游在雲端，同時也是阿里山地區第一座高空無邊際泳池，非常另人興奮。

雖然啟用時間遇冬季，不過無邊際泳池為溫水泳池，一旁還有熱水水療池，讓入住的旅客可以在氤氳濃郁的雲霧裡，氣泡拍打在肌膚上，旅途的疲憊徹底放鬆、一夜好眠。同樣位在頂樓的還有24小時開放的健身房，採用全紅色系視覺設計，以過去鄒族人因水災逃至玉山頂、台灣藍鵲銜著火種返回生火救回全族人的神話故事為靈感，閃耀著紅色光影，帶著勝利的火光，讓旅人在鍛鍊時更充滿活力。

阿里山英迪格酒店自2023年1月16日起正式開放頂樓設施使用，特別選在農曆年前全館正式開放營運，就是讓農曆春節期間造訪的旅人擁有最舒適的享受。春節期間（小年夜至初八）入住阿里山英迪格酒店，每房加贈「無盡藏福袋」一只與「幸運刮刮樂」一張，無盡藏福袋中為旅客準備了多款新年小點茶食，在房間內泡茶佐食好愜意。

幸運刮刮樂則以春節大家最愛的彩券刮刮樂為靈感，內有多款獎項，包含住宿券、住宿折扣、餐飲折扣…等，春節假期雙人入住精品房每晚23000元起（另加稅與服務費），一泊二食專案每晚31000元起（另加稅與服務費），目前可預訂房間數量有限，如有訂房需求，歡迎致電05-258-6800轉888訂房中心，或是利用IHG官網、IHG APP預訂。

另外，阿里山英迪格酒店也聯袂台北大直英迪格酒店與高雄中央公園英迪格酒店，共同推出三城聯賣的「TAIWAN INDIGO GO GO」專案，專案售價20000元起（另加稅與服務費），即可自即日起至4月底前入住台北大直、高雄中央公園英迪格酒店各1晚（含早餐）；5－6月份可入住阿里山英迪格酒店1晚（含早餐），讓你2023的上半年暢遊半個台灣。本專案僅能從「高雄中央公園英迪格酒店」預訂。